Həzm sistemində problemi olan insanlar gilas yeməməlidir. Çünki bu meyvə mədədəki yara, xoraları daha da pisləşdirir.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu dietoloq Nataliya Lazurenko deyib. Onun sözlərinə görə, gilas nazik bağırsaqda olan xəstəliklər və xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi üçün təhlükəlidir:

"Şəkər xəstələri az bu meyvəni yeməlidir. Artıq məkidən əziyyət çəkənlər üçün də gilas riskli ola bilər. Axşam saat 7-dən sonra gilas yeməyin".

