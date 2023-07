Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Canni De Byazi Adrian Mutunun "Neftçi"yə baş məşqçi təyin olunmasına münasibət bildirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, italiyalı mütəxəssis bu barədə ölkəsinin radiolarından birinə açıqlama verib.

"Mutu vacib kontekstdə işləmək üçün şərait tapdı. Çünki "Neftçi" Azərbaycanın ikinci komandasıdır", - 67 yaşlı çalışdırıcı deyib.

Qeyd edək ki, "Neftçi" Adrian Mutu ilə 2 illik müqavilə imzalayıb.

