ABŞ Prezidenti Cozef Bayden NATO-nun şərq cinahını dəstəkləmək üçün Birləşmiş Ştatların ehtiyat qüvvələrindən istifadə etmək qərarı ilə ölkəni III Dünya müharibəsinə sürükləyir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp deyib.

Tramp hesab edir ki, Ukraynadakı müharibənin gərginləşməsi ABŞ ordusunu fəlakət həddinə çatdırır.

Bundan əvvəl Bayden Finlandiya prezidenti Sauli Niiniste ilə danışıqların yekunu üzrə mətbuat konfransı zamanı demişdi ki, Ukraynanın Rusiya ilə öz ərazisində gedən hərbi əməliyyatlar zamanı NATO-ya daxil olması III Dünya müharibəsinin başlanması demək olacaq.

