"Avroviziya" təmsilçilərimizdən olan Aiselə (Aysel Məmmədova) ağır itki üz verib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin atası Firudin Quliyev vəfat edib.

Qeyd edək ki, mərhum musiqiçi Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Konsert-Yaradıcılıq və Kütləvi Tədbirlər Departamentinin rəhbəri idi.

