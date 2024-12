Aktau yaxınlığında baş vermiş təyyarə qəzasının araşdırılması üzrə komissiyanın statusu artırılıb.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bunu hökumət komissiyasına rəhbərlik edən Qazaxıstan Baş nazirinin müavini Kanat Bozumbayev deyib.

Onun sözlərinə görə, bundan sonra təyyarə qəzasını araşdıran komissiyaya nəqliyyat naziri Marat Karabayev rəhbərlik edəcək və bu qərar bu gün qəbul edilib.

"Yəni biz bu komissiyanın statusunu nazir səviyyəsinə qaldırırıq", - Bozumbayev izah edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.