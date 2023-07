Bu üç bürc tezliklə işsiz qala bilər

Astroloqlar çox yaxın gələcəkdə işsiz qala biləcək bir neçə bürcü açıqlayıblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, onların bəziləri öz istəyi ilə fasilə verəcək, bəziləri isə işdən çıxarıla bilər.

Həmin 3 bürcü təqdim edirik:

Qoç

İlk növbədə, Qoçlar karyeralarında çöküş yaşayacaqlar. Astroloqlar bu vəziyyətin şəxsi həyata da mənfi təsir edəcəyini deyirlər. Üstəlik, aradan qaldırmaq asan olmayacaq ciddi maliyyə çətinlikləri də ola bilər. Bir tərəfdən tale sizin gücünüzü sınayacaq, digər tərəfdən isə həyatınızdakı insanlar problemlər yaşanacaq.

Xərçəng

Bu ay ətrafınızda fırıldaqçılar aktivdir. Astroloqlar sizə şübhəli layihələrə və daşınmaz əmlaka heç bir investisiya qoymamağı məsləhət görür. İndi olduğun yerdə qalmaq və riskli qərarlar verməmək daha yaxşıdır. Əks halda, uzun illər zəhmətlə qazandığınız hər şeyi itirmək riski ilə üzləşə bilərsiniz.

Qız

Hansısa layihə ilə bağlı ümidlər bəsləyə, bunun sizə təkcə karyera yüksəlişi deyil, həm də yaxşı gəlir gətirəcəyini xəyal edə bilərsiniz. Bununla belə, iyul ayında onun uğursuzluğa düçar olması riski var. Buna görə nəinki maddi itkilərə məruz qalacaqsınız, həm də işinizdən qovula bilərsiniz. Buna görə çalışıb işdə sakitliyinizi qoruyun.

