Xəbər verdiyimiz kimi, dünən metronun “Elmlər Akademiyası” stansiyası istiqamətində “Dərnəgül-Həzi Aslanov” marşrutu ilə hərəkət edən qatarda sərnişin dünyasını dəyişib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən qəfil vəfat edən həmin şəxsin – Bakı Metropoliteninin Tunel qurğuları xidmətinin əməkdaşı, 1959-cu il təvəllüdlü Kamil Zeynalovun fotosunu təqdim edir.

Qeyd edək ki, hadisə vaxtı dərhal təcili tibbi yardıma müraciət edilsə də, K.Zeynalov həyatını itirib.

