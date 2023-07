ABŞ Prezidenti Co Bayden İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahuya zəng edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı Co Bayden İsrailin Baş nazirini ABŞ-a səfərə dəvət edib.

B.Netanyahu, öz növbəsində, dəvəti qəbul edib.

Səfərin tarixi daha sonra ABŞ tərəfi ilə razılaşdırılaraq açıqlanacaq.

