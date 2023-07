Bu gün Bakının Sabunçu rayonunun və Balakən rayonunun təbii qaz təchizatı dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev feysbuk hesabında abonentlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

"Məndə olan məlumata görə, bu ərazilərdə problemin həll edilməsi istiqamətində işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir. Günün sonuna qədər bu işlər tam həyata keçiriləcək", - deyə o qeyd edib.

