"Mançester Yunayted"in cinah müdafiəçisi Aleks Telles "Əl Nəsr"ə transfer olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, keçid "Əl Nəsr"ə 4 milyon sterlinqə başa gəlib.

Telles yeni klubunda illik 7 milyon qazanacaq.

Qeyd edək ki, Aleks Telles bundan öncə "Qalatasaray" və "Portu" klublarında forma geyinib.

