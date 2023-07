Xaçmaz-Bakı yolunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzanın videogörüntüsü sosial şəbəkələrdə yayılıb.

KIA markalı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü qarşı hərəkət zolağına çıxaraq yük maşınına çırpılıb. Nəticədə yük maşını yol kənarına aşıb. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur.

