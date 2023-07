Xalq artisti Afaq Bəşirqızı uzun fasilədən sonra səhnəyə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin anın görüntülərini aparıcı Elgiz Əkbər sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, A.Bəşirqızı səhhətində olan problemə görə uzun müddətdir səhnəyə çıxmırdı.

Sənətkar Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında görkəmli yazıçı-dramaturq Əli Səmədlinin “Toya bir gün qalmış” komediyası ilə tamaşaçıların qarşısına çıxıb.

