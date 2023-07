Madridin "Real" klubu PSJ-nin fransız ulduzu Kilian Mbappenin keçidini ən qısa zamanda bitirmək istəyir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "El Debate" nəşri yazır. Məlumata görə, Madridlilər yeni mövsüm başlayana qədər transferi həll etmək niyyətindədir. Klub rəhbərliyi Mbappenin La Liqanın ilk turunda forma geyinməsini planlaşdırır.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappenin PSJ ilə 2024-cü ilə qədər müqaviləsi var.

