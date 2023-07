Məşhur Hollivud aktyoru Dolf Lundgren ailə həyatı qurub.

Metbuat.az bildirir ki, o, şəxsi məşqçisi olan 27 yaşı Emma Krokdalla nikaha girib. Onların toyu 13 iyulda Yunanıstanın Mikonos adasında baş tutub.

Qeyd edək ki, bu, 65 yaşlı Lundgrenin ikinci evliliyidir.

