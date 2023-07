Tanınmış türk aktrisa Fahriyə Evcənin sosial media hesabında paylaşdığı son görüntüsü müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az bildirir ki, o, istirahətdən yeni görüntülər paylaşıb. Fotolarda aktrisanın üzündəki dəyişikliklər diqqət çəkib.

Aktrisanın yeni görüntüsü bəyənilməyib, istifadəçilər onun əməliyyat etdirdiyini iddia ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.