Bu bürclər avqustda pul içində üzəcəklər

Astologiyaya görə avqust ayı bəzi bürclər üçün maddi anlamda uğurlu olacaq.

Metbuat.az astroloqların müəyyən etdiyi o bürcləri təqdim edir:

Şir

Avqust şir bürcü altında doğulan insanlar üçün uğurlu ay olacaq. Günəşin onların bürcündə olmasa onlara həm xarizma, həmdə cəsarət qazandıracaq. Bu sayədə iş həyatında uğur əldə edəcək və yüksək gəlir qazanacaqlar. Onlar həm də şəxsi münasibətlərdə uğura çatacaqlar.

Qız

Qız bürcləri üçün avqust ayı çalışqanlıqlarının qarşılığını alacaqları bir dövr olacaq. Merkurinin onların bürcündə olması onlara zəka, analiz və ünsiyyət gücü verəcək. Bu sayədə onlar önəmli layihələrə imza atacaq və maddi cəhətdən güclənəcəklər.

Oğlaq

Oğlaq bürcləri üçün avqust ayı uzun zamandır gözlədikləri bir ay olacaq. Saturnun onların bürclərində olması onlara səbr, intizam və məsuliyyət qazandıracaq. Bunun sayəsində həyatdakı çətinliklərin öhdəsindən gələcəklər və davamlı gəlir əldə edəcəklər.

