Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi dənizdə boğulub.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ötən gün universitetin Fizika fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Dəyanət Muradlı dənizdə boğularaq ölüb.

Qeyd edək ki, tələbə Cəlilabadın Adınalı kəndindəndir.

