Siyəzəndə dənizdə batan yeniyetmələrin görüntüsü - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Siyəzəndə 3 nəfər dənizdə boğulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Zarat kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, onlar kənd sakinləri 2007-ci il təvəllüdlü Manafov Mehdi Elgün oğlu, 2006-cı il təvəlludlü Bəşirov Rəvan Hacıəhməd oğlu və 2006-cı il təvəllüdlü Əhmədov Nemət Əbdül oğludur.

Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri axtarışları davam etdirir.

Qeyd: fotolar "Siyəzən Azərbaycan" səhifəsindən götürülüb.

Bəşirov Rəvan

Əhmədov Nemət

Manafov Mehdi



