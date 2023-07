Kaliforniyada "Real" və "Milan" arasında yoldaşlıq oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç "Real"ın əzmkar qələbəsi ilə başa çatıb. "Real" hesabda 0:2 geridə olsa da, yekunda 3:2 hesablı qələbə qazanıb.

