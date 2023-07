Moskvaya iki PUA ilə hücum təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna iki pilotsuz təyyarə ilə Moskvaya hücum elib. Hücum zamanı insanlar arasında fəsadlar olmasa da, ətrafa ziyan dəyib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın 17 PUA ilə Krıma hücum etdiyini açıqlayıb. Hücumun qarşısı alınıb. PUA-ların hamısı zərərsizləşdirilib.

