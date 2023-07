Elm və təhsil nazirinin müavinlərinin sayı artırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı fərmanla Elm və Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnaməyə edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

İndiyə qədər qüvvədə olan Əsasnaməyə görə, elm və təhsil nazirinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilən və vəzifədən azad olunan 3 müavini olub.

Yeni Əsasnaməyə görə, nazirin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən dörd müavini olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.