Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva istirahətə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni ailəsi ilə birlikdə xaricdə dincəlir. Xanbabayeva istirahətdən fotosunu sosial media səhifəsində paylaşıb.

Fotoda ifaçının həyat yoldaşı Zaur Məmmədov, qızı Dəniz və qohumları yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.