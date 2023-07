ABŞ-ın "İnter Mayami" komandasının yeni kapitanı Lionel Messi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun baş məşqçisi Tata Martino açıqlama verib. Tata Martino Lionel Messinin kapitan olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, argentinalı ulduz Liqalar Kubokunda “Cruz Azulla” matçda oyuna sonradan daxil olaraq kapitanlığı DeAndre Yedlindən alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.