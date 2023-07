Bakıda evini əxlaqsızlıq yuvasına çevirən ər-arvada bu cəza verildi

Bakıda yaşadıqları evdə əxlaqsızlıq yuvası yaradan ər-arvad cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, barələrində Cinayət Məcəlləsinin 244.2.2-ci (əxlaqsızlıq yuvaları saxlama) maddəsi ilə iş açılmış 49 yaşlı R. S. və həyat yoldaşı, 47 yaşlı N.S.-ə Nəsimi Rayon Məhkəməsində hökm oxunub.

Məhkəmədə bildirilib ki, ər-arvad daimi qeydiyyatda olduqları və yaşadıqları Nəsimi rayonu Xəqani küçəsindəki mənzili 2019-2022-ci illər ərzində mütəmadi olaraq saatlıq kirayə veriblər. Onlar evin yataq otağında cinsi əlaqədə olmaq üçün müraciət edənlərə şərait yaradaraq 30 manata kirayə veriblər. Ər-arvaddan hər hansı biri paytaxtda və ya yaxınlıqda olmadıqda onlardan biri müştərini digərinə istiqamətləndirirmiş.

Nəsimi Rayon Məkəməsi onları qeyd edilən maddə üzrə təqsirli bilib. R.-ə 2, həyat yoldaşına isə 1 il 6 ay müddətinə sınaq müddəti təyin edilməklə şərti cəza verilib.

