Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı (AKİ) və Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqı (ARKİ) birləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib. Bu gün ittifaqların idarə heyətinin iştirakı ilə iclas keçirilib.

İclasın yekunu olaraq, ölkədəki kino sektoruna dəstək və birlik məqsədilə ittifaqların birləşdirilməsinə qərar verilib.

