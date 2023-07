Bu gün Bakının mərkəzində irigövdəli ağac aşıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Nizami küçəsində aşan ağac səkidə hərəkət edən piyadanın üzərinə düşüb.

Hadisə yerinin yaxınlığındakı şəxslər həmin kişiyə ilkin yardım göstəriblər.

Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik.

