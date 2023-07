Fransanın Bakıdakı səfiri Ann Buayon Azərbaycan əleyhinə bəyanat verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir tviter hesabında Laçın yolu ilə bağlı paylaşımda qeyd edib: "Azərbaycan hakimiyyəti Laçın dəhlizi boyunca təhlükəsizliyə və hərəkət azadlığına zəmanət vermək və böhranın daha da genişlənməsinin qarşısını almaq öhdəliyi daşıyır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.