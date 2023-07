ABŞ öz inventarından Tayvana 345 milyon dollar hərbi dəstək verəcək.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Tayvana verilən bu dəstəyin Çinin reaksiyasına səbəb olacağı bildirilir. Ediləcək hərbi yardıma nələrin daxil olduğu ilə bağlı rəsmi Pentaqon hələ açıqlama verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.