Müdafiə nazirindən yeni qəbul edilən silah və döyüş texnikası ilə bağlı TAPŞIRIQ

İstanbulda keçirilən “IDEF - 23” 16-cı Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgisi çərçivəsində keçirilən görüşlərin əhəmiyyətlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov xidməti müşavirədə deyib.

O bildirib ki, silahlanmaya yeni qəbul edilən silah və döyüş texnikasının şəxsi heyət tərəfindən mənimsənilməsi, həmçinin Su-25 ML (modernizə edilmiş "Laçın") hücum təyyarəsinin atəş imkanlarının öyrənilməsi və döyüş tapşırıqlarının icrası zamanı effektiv tətbiqinə dair konkret tapşırıqlar verib.



