Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyənin məşhur aktyoru Ufuk Özkan qaraciyər sirrozundan əziyyət çəkir.

Metbuat.az bildirir ki, hazırda müalicəsi davam etdirilən aktyor xəstəxanadan son görüntüsünü paylaşıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

