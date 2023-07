Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ceyhun Bayramovu qarşılayan Hakan Fidan “Evinizə xoş gəldiniz!” deyərək həmkarını qarşılayıb.

