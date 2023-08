Tanınmış jurnalistə yeni vəzifə verildi

Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) Media və Kommunikasiya şöbəsinin müdiri Vamiq Nəsirov işindən ayrılıb.

Metbuat.az "Trend"ə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Bundan sonra Vamiq Nəsirov əmək fəaliyyətini Dövlət Məşğulluq Agentliyində davam etdirəcək. O, Dövlət Məşğulluq Agentliyində şöbə müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, 2005-ci ildə ANS TV-də jurnalist kimi fəaliyyətə başlayan Vamiq Nəsirov 2007-ci ildən "Xəzər TV"-də “Xəbərlər”, “Xəzər aktual” verilişinin eləcə də, "Gündəm", "32-ci gün", "Tarixdə o gün", “İcra vaxtı” verilişlərinin müəllifi və aparıcısı olub. Vamiq Nəsirov "Zirvəyə doğru" və "Sadiq dost" sənədli filmlərinin müəllifidir. O, 2020-ci ilin iyulun 1-dən AMADA-nın Media və Kommunikasiya şöbəsinin müdiri olub.

Vamiq Nəsirov 2016-cı il noyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının televiziya və radio işçilərinin təltif edilməsi haqqında” Sərəncamına əsasən televiziya və radionun inkişafında ximətlərinə görə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunub, 2020-2021-ci illərdə idman sahəsində ilin mətbuat katibi adına layiq görülüb.

