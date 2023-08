Bakının tanınmış DYP rəisi işdən çıxarılıb.

Metbuat.az "Lent.az"a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Xətai rayon Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (DYP) rəisi, polis polkovnik-leytenantı Cavanşir Ələkbərov xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.