“Neftçi” daha bir transferini reallaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, braziliyalı sol vinger Andre Şinyaşiki ilə 2 illik müqavilə bağlanıb. Mərkəz hücumçusu mövqeyində də oynayan 26 yaşlı futbolçu "Neftçi"də 9 nömrəli formanı geyinəcək.

Qeyd edək ki, futbolçu karyerası ərzində ancaq ABŞ-də çıxış edib.

