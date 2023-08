Saçların ağarmasının qarşısını almaq üçün bunu edin

Saçların vaxtsız ağarmasına səbəb çox vaxt genetikanı əsas götürürlər. İddia edirlər ki, belə ağarmanın qarşısını almaq olmur.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, əslində saç ağarmasının qarşısını almaq mümkündür.

Bunun isə 3 yolu var:

1. Mis və sink çatışmazlığının qarşısının alınması- sağlam saçlar üçün vacib elementlərdir.

2. Vitamin C və Koenzim Q(10) antidoksidantların qəbulu. Məhz bunlar saçların ağarmasına səbəb olan oksidləşməni dayandırır.

3. L – tirazinin Amin turşusu qəbulu. Melanin piqmentinin miqdarı ondan asılıdır. Bu da saçın təbii rənglənməsini təmin edir.

