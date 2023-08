Bakı Metropolitenində oğurluq olub.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Metropolitendə Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində metronun “20 Yanvar” stansiyasında bir qadının mobil telefonunu oğurlamaqda şübhəli bilinən Balakən rayon sakini, əvvəllər oğurluq və narkotiklərlə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunmuş 34 yaşlı Elvin Yumuxov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

