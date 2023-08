Bu gün keçirilən hərraclar zamanı Avropada qazın 1 000 kubmetrinin qiyməti 313 ABŞ dollarına yaxın səviyyədə qərarlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2 avqust tarixində sentyabr fyuçerslərinin qiyməti TTF (Niderlandın "Title Transfer Facility"i - Avropanın ən likvid virtual satış mərkəzi) indeksi üzrə 312,7 dollar təşkil edib, bu da öncəki hesablama qiyməti (308,5 dollar) ilə müqayisədə 1,4% çoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.