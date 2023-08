"Google trends" Azərbaycanda iyul ayı üzrə ən çox axtarılan açar sözlərin adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyul ayı ərzində ən çox zəlzələ sözü axtarışa verilib.

Bundan başqa, "Qarabağ", "KFC Azərbaycan", "Amazon", "Uklon", "Travel visa" kimi sözlər üçün axtarış son bir ayda ən yüksək həddə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.