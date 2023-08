"Qarabağ" Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı

UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab oyunu üzrə "Qarabağ" bu gün "Rakuv"la qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi evdə Polşa "Rakov"u ilə qarşılaşıb. Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilən görüş 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Bu komandalar arasında ilk matç Polşa klubunun 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatdığı üçün "Rakov" növbəti mərhələyə yüksəlib.

"Qarabağ" isə Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb. Komanda mübarizəni Avropa Liqasında davam etdirəcək və HİK (Finlandiya) / “Molde" (Norveç) cütünün məğlubu ilə üz-üzə gələcək. "Qarabağ" Avroliqada 3-cü təsnifat mərhələsində ilk oyununu evdə keçirəcək.

UEFA Çempionlar Liqası, II təsnifat mərhələsi

Cavab oyunu

2 avqust

20:00. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Rakuv" (Polşa) 1:1

Qol: Tudor, 51, Redon Cica, 60

İlk oyun - 2:3

Bakı Olimpiya Stadionu.

