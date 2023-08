Rusiyada rublun məzənnəsi ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Moskva birjasında dollar gün ərzində 1,83 rub bahalaşaraq, 94,16 rubla qalxıb.

Bu, son 3 ayda dolların ən yüksək göstəricisidir.

Avro isə 1,82 rub bahalaşıb və 103 rubl olub.

