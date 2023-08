“Qalatasaray”ın futbolçusu Dries Mertens "Zalgiris"ə vurduğu qoldan danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o qol barədə məşq etdiklərini ifadə edib. Mertens qələbənin asan olmadığını ifadə edib.

Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində "Qalatasaray" Litva təmsilçisi "Zalqiris"i qəbul edib. Qarşılaşmada 1:0 hesabı ilə qalib gələn "Qalatasaray"ın növbəti mərhələyə keçib.

