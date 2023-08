Əsəb və stressə səbəb olan 4 qida

Mütəxəssislərə görə, qəbul etdiyimiz bəzi qidalar insanda əsəbilik, stress və panik ataklara səbəb olur.

Qara çay

Çayın tərkibində sümükdəki mineralları azaldan oksalat turşusu var. Bu, işdə bel ağrılarına səbəb ola bilər

Marmelad

Bu qidaların tərkibindəki boya tatrasin (E 102) beyində metabolizmimizi poza bilər. Nəticədə əsəbləriniz yüksələ bilər.

Meyvə şirəsi

Fruktoza adrenalin səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Əgər siz artıq əsəbisinizsə, bu əlavə panik ataklar yaradacaq.

Soya sousu

Onun tərkibində bağırsaqlara çox stress yarada bilən və qıcıqlanmaya səbəb olan qlyuten var.

