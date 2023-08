Konfrans Liqasında gecənin nəticələri

Konfrans Liqasında 2-ci təsnifat mərhələsinə yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçirilən oyunlara əsasən "Sabah" və "Neftçi" növbəti mərhələyə yüksəlib. "Qəbələ" isə turnirlə vidalaşıb

3 avqust

18:00. “Tobol” (Qazaxıstan) - “Bazel” (İsveçrə) - 1:2

İlk oyun - 3:1

19:00. “Santa Koloma” (Andorra) - “Sutyeska” (Monteneqro) - 3:0

İlk oyun - 0:2

19:00. “Pünik” (Ermənistan) - “Kalmar” (İsveç) - 2:1

İlk oyun - 2:1

19:30. “Spartak” (Trnava, Slovakiya) - “Auda” (Latviya) - 4:1

İlk oyun - 1:1

20:00. “Aktobe” (Qazaxıstan) - “Torpedo” (Kutaisi, Gürcüstan) - 1:2

İlk oyun - 4:1

20:00. “Dinamo” (Tiflis, Gürcüstan) - “Hamrun Spartans” (Malta) - 0:1

İlk oyun - 1:2

20:00. “Panevejis” (Litva) - “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) - 1:1

İlk oyun - 0:1

20:00. “Kauno” (Litva) - “Lex” (Polşa) - 1:2

İlk oyun - 1:3

20:00. “KuPS” (Finlandiya) - “Derri Siti” (İrlandiya) -3:3

İlk oyun - 1:2

20:00. “Poqon” (Polşa) - “Linfild” (Şimali İrlandiya) - 3:2

İlk oyun - 5:2

20:00. “Sabah” (Azərbaycan) - RFS (Latviya) - 2:1

İlk oyun - 2:0

20:00. “Urartu” (Ermənistan) - “Farul” (Rumıniya) - 2:3

İlk oyun - 2:3

20:45. “Zalaegerseq” (Macarıstan) - “Osiyek” (Xorvatiya) - 1:2

İlk oyun - 0:1

21:00. “Dila” (Gürcüstan) - “Vorskla” (Ukrayna) - 3:1

İlk oyun - 1:2

21:00. “Levski” (Bolqarıstan) - “Şkupi” (Şimali Makedoniya) - 1:0

İlk oyun - 2:0

21:00. “Neftçi” (Azərbaycan) - “Jelezniçar” (Bosniya və Herseqovina) - 2:0

İlk oyun - 2:2

21:00. “Omoniya” (Kipr) - “Qəbələ” (Azərbaycan) - 4:1

İlk oyun - 3:2

21:00. “Petrokub” (Moldova) - “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - 0:2

İlk oyun - 0:3

21:00. “Riqa” (Latviya) - “Keçkemet” (Macarıstan) - 3:1

İlk oyun - 1:2

21:00. “Rusenborq” (Norveç) - “Kruzeyders” (Şimali İrlandiya) - 3:2

İlk oyun - 2:2

21:00. “Sepsi” (Rumıniya) - SSKA (Sofiya, Bolqarıstan) - 4:0

İlk oyun - 2:0

21:05. “Bohemians” (Çexiya) - “Bodo Qlimt” (Norveç) - 2:4

İlk oyun - 0:3

21:30. “Beytar” (İsrail) - PAOK (Yunanıstan) - 1:4

İlk oyun - 0:0

21:30. “Proqres” (Lüksemburq) - “Midtyulland” (Danimarka) - 2:1

İlk oyun - 0:2

22:00. “Orhus” (Danimarka) - “Brügge” (Belçika) - 1:0

İlk oyun - 0:3

22:00. “Adana Dəmirspor” (Türkiyə) - ÇFR (Rumıniya) - 2:1

İlk oyun - 1:1

22:00. “Drita” (Kosovo) - “Viktoriya” (Plzen, Çexiya) - 1:2

İlk oyun - 0:0

22:00. “Hammarbü” (İsveç) - “Tvente” (Niderland) - 1:1

İlk oyun - 0:1

22:00. “Tirana” (Albaniya) - “Beşiktaş” (Türkiyə) - 0:2

İlk oyun - 1:3

22:00. “Voyvodina” (Serbiya) - APOEL (Nikosiya, Kipr) - 1:2

İlk oyun - 1:2

22:00. “Jilina” (Slovakiya) - “Gent” (Belçika) - 2:5

İlk oyun - 1:5

22:15. “Aris” (Saloniki, Yunanıstan) - “Ararat” (Ermənistan) - 1:0

İlk oyun - 1:1

22:15. “Hibernian” (Şotlandiya) - “İnter” (Andorra) - 6:1

İlk oyun - 1:2

22:15. “Riyeka” (Xorvatiya) - “Dukagini” (Kosovo) - 6:1

İlk oyun - 1:0

22:30. “Borats” (Bosniya və Herseqovina) - “Austriya” (Avstriya) - 1:2

İlk oyun - 0:1

22:30. “Styaua” (Rumıniya) - SSKA 1948 (Bolqarıstan) - 3:2

İlk oyun - 1:0

22:30. “Larne” (Şimali İrlandiya) - “Ballkani” (Kosovo) - 1:4

İlk oyun - 0:3

22:30. “Maribor” (Sloveniya) - “Differdanj” (Lüksemburq) - 4:3

İlk oyun - 1:1

22:45. “Dandolk” (İrlandiya) - “Akureyri” (İslandiya) - 2:2

İlk oyun - 1:3

22:45. “Haverforduest Kaunti” (Uels) - “B36 Torshavn” (Farer adaları) - 1:1

İlk oyun - 1:2

22:45. “Lütsern” (İsveçrə) - “Yurqorden” (İsveç) - 1:1

İlk oyun - 2:1

23:00. “Debretsen” (Macarıstan) - “Alaşkert” (Ermənistan) - 1:2 (Penaltilər seriyası - 3:1)

İlk oyun - 1:0

23:00. “Legiya” (Polşa) - “Ordabası” (Qazaxıstan) - 3:2

İlk oyun - 2:2

23:00. “Şemrok Rovers” (İrlandiya) - “Ferensvaroş” (Macarıstan) - 0:2

İlk oyun - 0:4

23:00. “Vitoriya” (Portuqaliya) - “Çelye” (Sloveniya) - 0:1 (pen - 2:4)

İlk oyun - 4:3

