Həbib Nurməhəmmədov İlon Maskın bu təklifini rədd etdi

Mütləq Döyüş Çempionatının (UFC) yüngül çəkidə keçmiş çempionu rusiyalı Həbib Nurməhəmmədov "Tesla"nın qurucusu İlon Maska təlim keçməkdən imtina edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, "Meta"nın rəhbəri Mark Zukerberqlə döyüşə hazırlaşan Mask Həbib Nurməhəmmədovdan təlim almaq istəyib. Lakin keçmiş çempion bundan imtina edib.

Qeyd olunub ki, Həbibin bu qərarının səbəbləri bildirib.

Qeyd edək ki, Mask və Zukerberq UFC ilə döyüş haqda danışıqlar aparır. Döyüşün nümayişkaranə şəkildə keçiriləcəyi və çempionatın yurisdiksiyasından kənarda baş tutacağı və toplanan bütün vəsaitin xeyriyyə məqsədlərinə yönəldilməsi planlaşdırılırıb.

