Türkiyənin yeni Baş Qərargah rəisi kimdir?

Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyədə ordu generalı Metin Gürak ölkənin Silahlı Qüvvələrinə yeni Baş Qərargah rəisi təyin edilib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, o, 2010-cu ildə general-mayor rütbəsinə, 5 il sonra isə general- leytenant rütbəsinə layiq görülüb. 2017-ci ildən isə 63 yaşlı M.Gürak 2-ci Ordu komandanı olaraq fəaliyyət göstərib.

15 İyul hadisələri zamanı Gürak əsir götürülüb. Bir gün sonra isə komandirlərlə birgə azad edilib.

General Gürak ingilis və ərəb dillərini bilir.

