Xəbər verdiyimiz kimi, Sumqayıt şəhərindəki “Green house” şadlıq evində yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 14:40 radələrində başlayan yanğın qısa zamanda söndürülüb.

Hadisə nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.