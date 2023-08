Litva Belarusla sərhəddəki bir neçə keçid-buraxılış məntəqəsini bağlamağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Litva seyminin (parlament) milli təhlükəsizlik və müdafiə komitəsinin sədri Laurinas Kasçyunas bildirib. Onun sözlərinə görə, bəzi məntəqələrin bağlanması zaman məsələsidir və bu, mütləq baş verəcək.

“Əgər vəziyyət pisləşərsə, onda sərhədin tam bağlanması barədə də qərar qəbul olunacaq”, - komitə sədri Litva milli televiziyası və radiosunun efirində belə deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.