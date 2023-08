Tramp ittiham edildi: Bu prezidentə qarşı sui-qəsd təşkil edib

Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro Prezidenti Donald Trampı ittiham edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Maduro deyib ki, 2018-ci ildə ona qarşı sui-qəsdin təşkilində Tramp birbaşa olaraq təşkilatçı olub. O bu fikirləri ölkənin Milli qvardiyasının 86-cı ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirdə səsləndirib. Maduro əminliklə qeyd edib ki, ABŞ administrasiyası sui-qəsdin törədilməsini Kolumbiya rəhbərliyinə tapşırıb.

Məlumat üçün bildirək ki, N.Maduroya qarşı sui-qəsd cəhdi 2018-ci il avqustun 4-ü baş verib. Bu zaman partlayıcı qurğu ilə təchiz edilən 2 pilotsuz uçuş aparatı Maduroya tərəf uçan zaman Prezident mühafizəsinə daxil olan snayperlər dronları zərərsizləşdirə bilib. Baş verənlərlə bağlı günahkar qismində 17 nəfər mühakimə edilib.



