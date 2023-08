PSJ Kilian Mbappenin keçidi ilə bağlı "Real Madrid"lə razılaşıb.

Metbuat.az "Goal.com"a istinadən xəbər verir ki, yaxın saatlarda ulduz oyunçunun Madrid təmsilçisi ilə müqavilə imzalayacağı bildirilir.

Məlumata görə, PSJ gələn il 24 yaşlı hücumçunu pulsuz əldən verməmək üçün güzəştə getməli olub.

Qeyd edək ki, Mbappenin PSJ ilə müqaviləsi 2024-cü ilin iyununa qədərdir.

