Qarpızı bu formada yemək immuniteti zəiflədir

Qarpızı soyuq halda yemək ağır xəstəliklərə səbəb ola bilər.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın tanınmış terapevti Lyudmila Lapa deyib. Onun sözlərinə görə, soyuq qarpızın qəbulu immuniteti zəif olan insanların sağlamlığına ciddi ziyan vurur.

“Soyuq halda yeyilən qarpız insan orqanizmində problemlərə, xüsusən ağız boşluğunda inkişaf edən infeksiyaların çoxalmasına, habelə periodental xəstəliklərin şiddətlənməsinə səbəb ola bilər.

İmmun zəifləməsindən baş verən xəstəliklər ağız və boğazın selikli qişasında yuva quran infeksiyaların nəticəsidir: ağız boşluğundakı toxumaların soyumasına səbəb olan soyuq qarpızın istifadəsi iltihablı və yoluxucu proseslərin inkişafını sürətləndirən mexanizmə çevrilə bilər. Xüsusən yaşlı insan, uşaq və hamilələrin soyuq qarpızdan uzaq durması lazımdır”.

